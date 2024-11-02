Интенсивность осадков в предстоящие выходные и праздничные дни в Удмуртии снизится

Ижевск. Удмуртия. В предстоящие выходные и праздничные дни в Удмуртии снизится интенсивность осадков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

3 и 4 ноября временами пройдет небольшой снег, ночью он может усилиться. На дорогах вновь появится гололедица, снежный накат, а также снежные заносы. Сохранится ветреная погода. Столбик термометра в воскресенье и понедельник покажет -1...-6 градусов по Цельсию.

Во вторник в отдельных районах выпадет небольшой снег. Ночью в регионе похолодает до -5…-10 градусов, а днем температура воздуха не превысит -1...-6ׄ градусов.

По предварительному прогнозу, следующим снежным днём станет 7 ноября.