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Интенсивность осадков в предстоящие выходные и праздничные дни в Удмуртии снизится

11:50, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Интенсивность осадков в предстоящие выходные и праздничные дни в Удмуртии снизится
11:50, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
89
0
#Удмуртия\n#погода\n#осадки\n#снегопад\n#температура воздуха
Источник фото: ИА «Сусанин»
89
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Столбик термометра опустится до -6 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В предстоящие выходные и праздничные дни в Удмуртии снизится интенсивность осадков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

3 и 4 ноября временами пройдет небольшой снег, ночью он может усилиться. На дорогах вновь появится гололедица, снежный накат, а также снежные заносы. Сохранится ветреная погода. Столбик термометра в воскресенье и понедельник покажет -1...-6 градусов по Цельсию.  

Во вторник в отдельных районах выпадет небольшой снег. Ночью в регионе похолодает до -5…-10 градусов, а днем температура воздуха не превысит -1...-6ׄ градусов.

По предварительному прогнозу, следующим снежным днём станет 7 ноября. 

11:50, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
89
0
#Удмуртия\n#погода\n#осадки\n#снегопад\n#температура воздуха