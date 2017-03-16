Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» встретятся в плей-офф с «Новосибирском»

Серия игр будет продолжаться до трех побед одной из команд.

Ижевск. Удмуртия. Баскетбольный клуб «Купол-Родники» встретится в плей-офф российской Суперлиги-1 с «Новосибирском». Как сообщается в официальной группе команды «Вконтакте», серия игр будет продолжаться до трех побед одного из коллективов.

В этом сезоне оппоненты встречались дважды и одержали по одной победе. У себя дома «Родники» победили со счетом 75:58, а на выезде уступили - 69:64.

Отметим, что команды еще не закончили выступление в регулярном чемпионате. Ижевчане 17 марта сыграют заключительную игру против «Иркута», а «Новосибирск» проведет встречу с аутсайдером лиги «Химки-Подмосковье».