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      Новости Удмуртии

      Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» встретятся в плей-офф с «Новосибирском»

      15:15, 16 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      15:15, 16 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      106
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новосибирск\n#баскетбол
      106
      0

      Серия игр будет продолжаться до трех побед одной из команд.

      Ижевск. Удмуртия. Баскетбольный клуб «Купол-Родники» встретится в плей-офф российской Суперлиги-1 с «Новосибирском». Как сообщается в официальной группе команды «Вконтакте», серия игр будет продолжаться до трех побед одного из коллективов.

      В этом сезоне оппоненты встречались дважды и одержали по одной победе. У себя дома «Родники» победили со счетом 75:58, а на выезде уступили -  69:64.

      Отметим, что команды еще не закончили выступление в регулярном чемпионате. Ижевчане 17 марта сыграют заключительную игру против «Иркута», а «Новосибирск» проведет встречу с аутсайдером лиги «Химки-Подмосковье». 

      15:15, 16 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      106
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новосибирск\n#баскетбол

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