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За ночь на территории Удмуртии выпало до 10 мм осадков

11:30, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За ночь на территории Удмуртии выпало до 10 мм осадков
11:30, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
233
0
#Удмуртия\n#снег\n#осадки
Источник фото: ИА «Сусанин»
233
0

В некоторых районах высота снежного покрова достигла 15 см.  

Ижевск. Удмуртия. За первые два дня последнего осеннего месяца в Удмуртии выпало от 17% до 36% месячной нормы осадков за ноябрь. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр

В ночь на 2 ноября Удмуртию засыпало снегом. С 19:00 1 ноября до 07:00 2 ноября выпало до 10 мм осадков — это в жидком эквиваленте. Синоптики отмечают, что по количественной характеристике это сильный снег.

Утром 2 ноября высота снежного покрова в разных районах республики равнялась от 1 до 15 см. 

Отмечается, что максимальное количество осадков выпало в центральных районах Удмуртии. 

Напомним, что в ночь на 2 ноября дорожные службы Ижевска впервые в сезоне вышли на борьбу с последствиями снегопада. Также для борьбы со снегом и гололёдом на трассах регион закупил более 20 тыс. т соли.   

11:30, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
233
0
#Удмуртия\n#снег\n#осадки