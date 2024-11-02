За ночь на территории Удмуртии выпало до 10 мм осадков

Ижевск. Удмуртия. За первые два дня последнего осеннего месяца в Удмуртии выпало от 17% до 36% месячной нормы осадков за ноябрь. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В ночь на 2 ноября Удмуртию засыпало снегом. С 19:00 1 ноября до 07:00 2 ноября выпало до 10 мм осадков — это в жидком эквиваленте. Синоптики отмечают, что по количественной характеристике это сильный снег.

Утром 2 ноября высота снежного покрова в разных районах республики равнялась от 1 до 15 см.

Отмечается, что максимальное количество осадков выпало в центральных районах Удмуртии.

Напомним, что в ночь на 2 ноября дорожные службы Ижевска впервые в сезоне вышли на борьбу с последствиями снегопада. Также для борьбы со снегом и гололёдом на трассах регион закупил более 20 тыс. т соли.