Иван Маринин: вопрос о передаче «Ижводоканала» в концессию не рассматриваем

По словам министра энергетики и ЖКХ Удмуртии, повышение тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение на 30% позволит предприятию привлечь около 100 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Министр энергетики и ЖКХ Удмуртии Иван Маринин рассказал о том, что на данный момент коммунальщики не рассматривают вопрос о сдаче МУП «Ижводоканал» в концессию. Об этом руководитель ведомства сообщил во время пресс-конференции, которая прошла в понедельник, 16 марта.

«Если говорить об Ижевске. Даже то 30-процентное повышение тарифа позволяет привлечь порядка 100 млн рублей. В Настоящее время мы ставим задачу повышения качества воды. Вопрос о передаче «Ижводоканала» в концессию мы не рассматриваем», - сказал Иван маринин.

Он также пояснил, что концессия является механизмом привлечения инвестиций, который предполагает передачу государственного и муниципального имущества в обмен на инвестпрограмму.

«Поэтому мы 4 муниципальных образования, которые решились в прошлом году на этот шаг. В одном районе ситуация была безвыходная. Систему никто не хотел брать в эксплуатацию. Предыдущие компании просто становились банкротами. Объем реализации был небольшой, а объем затрат достаточный», - рассказал министр.

Он также заявил, что «передача объектов водоснабжения и водоотведения в концессию не является массовой».

«В прошлом году только в двух муниципальных образованиях такая ситуация, в частности, Глазовский район и Завьяловский», - пояснил Иван Маринин.

Напомним, во время этой же пресс-конференции министр анонсировал повышение тарифов в Ижевске на холодную воду на 30 процентов. Причем максимальный рост платы за коммунальные услуги составит в 5,6 процентов, за исключением четырех регионов.