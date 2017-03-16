Не за горами: как решают проблему городских сугробов за пределами Ижевска

Корреспонденты информагентства «Сусанин» узнали, что думают жители российских городов о снежных нагромождениях на улицах.

Ижевск. Удмуртия. Одной из тем-лейтмотивов прошедшей зимы и наступившей весны в СМИ стала уборка снега с улиц Ижевска. И если пару месяцев назад автомобилисты и пешеходы не обращали особого внимания на горы вдоль дорог, то с повышением градуса в атмосфере горожане потребовали избавить столицу Удмуртской Республики от белых завалов.



В этом году, по информации сотрудников Удмуртского Гидрометцентра, зимних осадков выпало в полтора раза больше обычного.



«Снега сейчас в полтора раза выше нормы. За последние годы это один из наивысших уровней. И каждый зимний месяц выпадало либо больше нормы, либо около. В феврале только две нормы выпало», - написала в Facebook руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртском ЦГМС Алла Шумихина.



Корреспонденты «Сусанина» решили выяснить, существуют ли подобные сложности в других регионах и жалуются ли в соцсетях на белые горы жители российских городов, ведь снег этой зимой шел не только в столице Удмуртии.



Путь «Сусанина» простирался через обширные просторы популярных соцсетей «Вконтакте» и Instagram. Стоит сказать, что по первому же запросу с хэштегом #сугроб #сугробы, поисковик выдает порядка 100 тыс. снимков, причем, на большинстве из них снег вызывает у хозяев страничек исключительно восторг.



Большинство активных пользователей соцсети Instagram снегу радуются, однако на опубликованных ими фотографиях нет двух- или трехметровых грязных гор. Так происходит, например, в Омске, Владивостоке, Кемерово и огромном количестве других городов. Действительно большие сугробы можно увидеть на фото из Новосибирска, Петропавловска-Камчатского, Барнаула и других сибирских городов. Однако здесь это скорее данность, нежели неприятный сюрприз. К слову, дороги в этих регионах, среди белых глыб чистят достаточно неплохо.



К июлю может растает... :D Спасибо за фото: @artem_mikhalych ______________________ #Barnaul #Barnaul22 #снежнаязима #Алтай #сугробы #Altay #замело #степь #алтайскийкрай #весна

Весна у нас календарная..., а по факту зима❄ #сугробы #defacto

Сугробы Петропавловска -Камчатский #камчатка #петропавловск-камчатский #сугробы #снег #путешествие #зима #город

#сугробы #весна #новосибирск #родникиновосибирск #novosibirsk #spring #snow

Перемещаясь от западной Сибири к Уральскому федеральному округу, недовольство жителей в соцсетях возрастает. Но говорить о том, что, например, Екатеринбург завалило снегом – не приходится. Однако, в городе был случай, когда ледяная глыба попросту раздавила автомобиль.



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Дальше – больше. В Башкортостане говорят о проблеме уже более открыто и не скрывают, что проблема невывоза снега в регионе существует. Сугробы, похожие на ижевские, можно заметить на центральных улицах Уфы. Судя по снимкам, их высота мало отличаются от того, что привыкли видеть жители столицы «родникового края». Бывают случаи, когда нерадивые уфимские коммунальщики скидывают снег на ближайшие тротуары. Об этом очевидцы писали в соцсети «Вконтакте», сопровождая упреки в адрес работников служб фотографиями.



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#millioncity Весна...это Россия,детка!!! #montesdeneve#primavera#spring #уборкуснегаотменили#воттакиживем#фиглинамкабанам#nofilter #snowdrift#снежныйгород#помакушку#bomdia#buongiorno #bonjour #goodday #sannyday#деньчудесный #russia #утреннеесолнце #verycool #instatoday #фотоиринытерешиной#сугробы#snow#bluesky#дляскалолазов#этороссиядетка



Помимо Уфы, в соцсетях можно увидеть сугробы из Салавата, но они по размерам не дотягивают до ижевских, и мало чем отличаются от среднестатистических российских. Даже небольшая по габаритам «Ока» не смогла «утонуть» в снегу.



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Показательным стал случай, который произошел в Кумертау, где смекалистый молодой человек поздравил свою девушку при помощи разноцветных надписей на высоких сугробах.



Спасибо братик @romke226 за такую красоту, подаренную прекрасной половине нашего города в преддверии весеннего праздника 8 Марта. Наш Кумертау - один из самых снежных городов Башкортостана. Здорово, что минусы снежных сугробов можно превратить в плюсы. Отличные поздравления для девушек! #весна #кумертау #сугробы #цветы #девушки

Весной тут и не пахнет #весна #зима #сугробы #машина #дорога #закат #деревья #likeforlike #likes #like4like #пейзаж #фото #природа #lover

Далее по списку идет Пермь. В столице края, если ориентироваться по фотографиям, все довольно неплохо. По крайней мере, записей с гневом горожан обнаружить было непросто.

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Губернатор Прикамья увеличит расходы на ремонт дорог в крае на 2,3 млрд рублей Врио главы региона Максим Решетников предложил увеличить расходы на ремонт и строительство дорог в Пермском крае на 2,3 млрд рублей. В пресс-службе правительства сообщили, что сейчас вносятся изменения в закон "О бюджете Пермского края на 2017-2019 годы". Муниципалитеты Прикамья на строительство дорог получат 1,4 млрд рублей, на строительство региональных трасс выделено 509 млн рублей, крупнейшее из которых - Восточный обход Перми (II очередь) - 314 млн рублей. Также на приведение в нормативное состояние дорог регионального значения планируется направить 403 млн рублей, - рассказали в пресс-службе правительства края. Предусмотрено также выделение денег на предоставление жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 450 млн рублей на три года. На ремонт медицинских учреждений будут выделять по 200 млн рублей ежегодно. Источник: 59.ru #березники#пермь#соликамск#усолье#новости#новостидня#perm#прикамье#berezniki#москва#питер#санктпетербург#екатеринбург#урал#новостиберезники#россия#moscow

Как обстоят дела в Ижевске, знает, наверное, практически каждый житель региона. Сугробы вдоль дорог уже сравнили с горами Кавказа. При том, что за зиму снега с территории столицы республики вывезли в два раза больше.



«С ижевских улиц в течение зимнего сезона будет вывезено 300 тыс. тонн снега, это в два раза больше, чем в прошлом году», - заверили в пресс-службе администрации Ижевска.



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Подготовка Ижевска к таянию снега

Дороги Ижевска ушли под воду

Следующим в «истории болезни» значится Киров. И если бы постоянные дружественные связи между населенными пунктами устанавливали путем неубранного снега с улиц, то Ижевск и Киров могли бы стать городами-побратимами. Здесь есть все. Ждун, который никак не может дождаться уборки снежных гор, люди, преодолевающие дорожные квесты, неподалеку от управления Ленинского района города.

«Вот что происходит через дорогу от территориального управления Ленинского района города Кирова. Под их окнами без резиновых сапог путь лишь по сугробам», - написал один из пользователей, прикрепив к своей записи видео.



Вот что происходит через дорогу от территориального управления Ленинского района города Кирова. Под их окнами без резиновых сапог путь лишь по сугробам. Позвонил. Попросил передать Торхову, что бы он выглянул в окно, может заметит) #киров #сугробы #лужи #новости #бардак #администрация #потоп #весна

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Кировчане недовольны и тротуарами, которые городская администрация пообещала очистить к 8 Марта, но, судя, по видеороликам в соцсетях, не сделала этого.

8 марта на шпильках.Подарок от администрации Кирова

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Ждун, кстати, тоже заждался, когда коммунальщики приведут в порядок улицы.



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Далее перемещаемся в Казань, где ситуация на центральных городских артериях и обочинах неплохая. Однако судя по публикациям в СМИ, возникают случаи, когда местные жители недовольны работой коммунальщиков, которые не вывозят снег из дворов. Так, по информации Inkazan, еще 21 ноября мэр города Ильсур Метшин попросил жителей жаловаться на плохую работу дворников.



«К сожалению, за эту зиму ситуация с уборкой дворов в Казани не улучшилась», - пишет издание, которое публикует свой спецпроект о состоянии дорог во дворах.



Во всей остальной европейской части России ситуация, по-видимому, под контролем. В соцсетях присутствует небольшое количество записей и снимков, где жители жалуются на снежную кашу, однако назвать это глобальной городской проблемой нельзя. Чаще в группах можно увидеть призывы убирать машины, чтобы техника могла спокойно работать по ночам.



Липецк:

Где в Липецке самый заснеженный двор?

Тула:

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Калуга:

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Во время работы над этим материалом журналистам удалось также наткнуться на несколько показательных примеров, когда сугробы стали причиной задержания преступников или смерти людей на пожаре. Так в Новосибирске случился пожар, в котором погибла женщина 1933 года рождения. Сообщается, что спасатели не смогли подъехать к дому из-за сугробов.

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«Узкие проезды в частном секторе не позволили прибыть пожарным расчетам в максимально короткие сроки. Предположительно, причиной пожара является не потушенная зола, выброшенная в дровник», - написали в сообщении.



В Челябинске инспекторы ГИБДД поймали автоугонщика. Похититель «жигулей» застрял в сугробе и полицейские остановились, чтобы помочь водителю выбраться. Но мужчина, увидев служителей закона, попытался убежать.

Угонщик застрял в сугробе и полицейские остановились ему помочь