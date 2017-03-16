Министр ЖКХ Удмуртии рассказал о ситуации с выбором регоператора по вывозу мусора

По словам Ивана Маринина, на данный момент нельзя назвать примерную цену, за которую компания будет вывозить твердые коммунальные отходы на полигоны и сортировочные комплексы.

Ижевск. Удмуртия. Министр энергетики и ЖКХ Удмуртии Иван Маринин рассказал о ситуации с выбором регоператора по вывозу твердых коммунальных отходов. По его словам, на данный момент нельзя назвать примерную цену, которую будет платить житель республики за услугу.

«Сейчас мы платим примерно по 2 рубля за квадратный метр. Этой услуги не выделено, но там примерно цена за вывоз ТКО у нас значится. Если у вас квартира 50 квадратов, то вы платите порядка 100 рублей. По частному сектору услуга колеблется от 28 до 60 рублей. Почему я не назову стоимость услуги? Потому что на сегодняшний день нам нужно посчитать весь объем мусора, который образуется в республике», - рассказала Иван Маринин.

По его словам, на данный момент специалисты занимаются обсчетом и наблюдением за коллегами из других регионов.

«По моим данным, только 3 региона провели конкурс по выбору оператора. В Удмуртии не утверждена территориальная схема. Как только мы определимся с объемом ТКО – так сразу мы сможем говорить о цене. То зерно, которое законодатель вкладывает в систему – на территории субъекта не должно быть бесхозного мусора, чтобы не бегать ни за кем. Регоператор должен будет решать все проблемы», - сказал руководитель регионального ведомства.

Помимо того, что на данный момент нет точной цифры, которая бы говорила об объемах мусора, специалисты до конца не утвердили территориальную схему.

«Со следующего года мы перейдем на систему, о которой мы сейчас говорим. Если мусор можно будет отсортировать – его нельзя будет захоронить. На сегодняшний день предусмотрено строительство сортировочных комплексов и полигонов. Как только схему утвердят, с ней можно будет ознакомиться», - уточнил Маринин.

Он также сказал, что в регионе, скорее всего, будет действовать один регоператор, так как «Удмуртия является компактной республикой с точки зрения транспортной логистики.

Отметим, что плата за услуги компании будет обязательной для жителей частных домов.

«Сейчас законом обязательность платежа со стороны частного сектора нигде не прописана. Закон эту обязанность вводит. Сейчас ведем работу по проработке нормативов ТКО. Такой величины в регионе также пока нет», - сказал Маринин.