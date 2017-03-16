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      Новости Удмуртии

      Почти 900 млн потратят в 2017 году на переселение жителей Удмуртии из аварийного жилья

      12:44, 16 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      12:44, 16 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      188
      0
      #Ижевск\n#Глазов\n#жилье\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: ИА "Сусанин"
      188
      0

      Об этом на пресс-конференции в четверг, 16 марта, сообщил министр энергетики и ЖКХ Удмуртии Иван Маринин.

      Ижевск. Удмуртия. 887 млн 900 тыс. рублей потратят в 2017 году на переселение жителей Удмуртии из аварийного жилья. Как сообщил на пресс-конференции министр энергетики и ЖКХ региона Иван Маринин, программу планируют завершить до 1 сентября этого года.

      «Объем средств в 2017 году таков, что Фонд содействия реформированию ЖКХ 461,8 млн и 416,1 млн выделяет республика. Мы имели вопросы по темпам освоения в Глазове.  Сегодня основные работы закончены. В одном доме ведутся штукатурно-малярные работы. В течение недели я думаю мы все выполним», - сказал Маринин.

      Он также отметил, что перед Удмуртией и муниципальными образованиями стоит задача завершить программу переселения до 1 сентября 2017.

      «Для данных целей средства мы уже получили», - сказал министр.

      12:44, 16 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      188
      0
      #Ижевск\n#Глазов\n#жилье\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

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