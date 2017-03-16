Новый поезд Ижевск – Анапа начнет курсировать летом 2017 года

Это будет прямой беспересадочный рейс.

Ижевск. Удмуртия. Летом 2017 года увеличится количество поездов, курсирующих из Удмуртии на юг России. Как пишут «Известия Удмуртской Республики» со ссылкой на начальника горьковского филиала Федеральной пассажирской компании Александра Попова, появится новый поезд направлением Ижевск – Анапа.

«Мы добавляем один поезд – беспересадочный прямой рейс. Из Ижевска можно доехать до Анапы. До этого были поезда до Адлера и Новороссийска. Сейчас будет еще Анапа. Ходить он будет через день – это довольно частый график», - сказал Попов.

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