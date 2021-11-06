Бывшего замглавы администрации Ижевска осудили на 7 лет лишения свободы

Его обвинили в превышении своих должностных полномочий.

Ижевск. Удмуртия. В Севастополе осудили бывшего замглавы Ижевска Михаила Тарасова. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Севастополя.

Приговор был вынесен 29 октября 2021 года. Суд назначил Тарасову наказание в виде лишения свободы на 7 лет в исправительной колонии общего режима. Также обвиняемого на 2 года лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций.

Напомним, что Михаил Тарасов ранее занимал пост замглавы администрации Ижевска пока не возглавил департамент городского хозяйства Севастополя. В октября 2019 года он покинул правительство Севастополя. В этом же месяце его задержали и поместили под арест. В июле 2021 года было завершено расследование, в результате которого выяснилось, что Тарасов превысил должностные полномочия при заключении контракта на строительство канализационно-очистных сооружений «Южные».

В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 33 — пункту «в» части 3 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).