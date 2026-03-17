Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершилась история, которая длилась больше двух лет. Устиновский районный суд Ижевска 16 марта прекратил уголовное дело в отношении 28-летней местной жительницы, обвинявшейся в убийстве, сообищил в судейском сообществе УР.

Напомним, женщина отправилась под суд после гибели 33-летнего мужчины. Это произошло 9 ноября 2023 года в квартире, где оба выпивали.

Мужчина несколько раз ударил женщину, и тогда она схватилась за нож. Удары пришлись в грудь и плечо. Один из них пришёлся в грудь и оказался роковым — потерпевший скончался на месте.

Дело рассматривала коллегия присяжных, 2 марта они признали женщину виновной. Суд квалифицировал её действия по ч. 1 ст. 108 УК РФ – убийство при превышении необходимой обороны. Кроме того, с момента его совершения истёк срок давности.

Производство по делу прекратили. Меру пресечения изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

«Гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда и взыскании ущерба оставлен без рассмотрения, за гражданским истцом признано право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства», — говорится в сообщении.