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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сохранил свой пост

11:56, 26 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сохранил свой пост
11:56, 26 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
71
0
#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#Олег Бекмеметьев
Фото: ИА Сусанин
71
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Он набрал 31 голос.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определили главу столицы Удмуртии. Депутаты Гордумы провели очередное заседание сессии в четверг, 26 ноября.

Напомним, что на должность градоначальника столицы Удмуртии претендовали 7 человек. В финал конкурса вышли действующий мэр Олег Бекмеметьев и начальник управления экономического развития администрации Завьяловского района Евгений Леонтьев.

В результате тайного голосования Олег Бекмеметьев набрал 31 голос, его конкурент — 2. Число погашенных бюллетеней – 1.

Отметим, что в должности главы Ижевска Олегу Бекмеметьеву предстоит провести еще 5 лет.

 

11:56, 26 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
71
0
#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#Олег Бекмеметьев