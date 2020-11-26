Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сохранил свой пост

Он набрал 31 голос.





Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определили главу столицы Удмуртии. Депутаты Гордумы провели очередное заседание сессии в четверг, 26 ноября.

Напомним, что на должность градоначальника столицы Удмуртии претендовали 7 человек. В финал конкурса вышли действующий мэр Олег Бекмеметьев и начальник управления экономического развития администрации Завьяловского района Евгений Леонтьев.

В результате тайного голосования Олег Бекмеметьев набрал 31 голос, его конкурент — 2. Число погашенных бюллетеней – 1.

Отметим, что в должности главы Ижевска Олегу Бекмеметьеву предстоит провести еще 5 лет.