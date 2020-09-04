Запрет на курение кальянов на набережной в Ижевске могут принять в сентябре

Законопроект вынесут на ближайшую сессию Госсовета Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Запрет на курение табака в общественных местах в Удмуртии планируют распространить и на кальяны. Как сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики, законопроект рассмотрят на ближайшей сессии 22 сентября.

В июле этого года был принят федеральный закон, запрещающий оптовую и розничную торговлю снюсами, пищевой никотиносодержащей продукцией, а также никотиносодержащей продукцией, предназначенной для жевания, сосания, нюханья. Этим же нормативным актом регионам дали право устанавливать дополнительные ограничения не только на курение табака, но и потребление никотиносодержащей продукции или использование кальянов в отдельных общественных местах.

Теперь законодатели Удмуртии предлагают распространить запрет на курение кальянов на общественные места, где уже нельзя курить табак. Перечень планируют дополнить прилегающими к гостиницам и другим местам размещения территориями, а также набережными.

«Помните сколько к нам было обращений по кальянам на набережной Ижевского пруда? Данным проектом закона мы этот запрет устанавливаем на законодательном уровне», - пояснила первый заместитель председателя Государственного совета Надежда Михайлова. Комиссия по здравоохранению, демографической и семейной политике рекомендовала принять документ сразу в двух чтениях.

Напомним, что о намерении запретить курение кальянов в общественных местах Госсовет Удмуртии заявлял еще в марте 2019 года. С мая прошлого года набережная Ижевска считается территорией без табака. В случае принятия нового регионального закона, оттуда должны исчезнуть и кальяны.