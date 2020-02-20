Депутаты Гордумы Ижевска увеличили количество одномандатных округов для проведения выборов

Число партийных округов сократилось до 10.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Городской думы Ижевска большинством голосов увеличили количество одномандатных избирательных округов с 21 до 25. Голосование состоялось на сорок первой сессии парламента Ижевска.

Согласно новой схеме количество округов по партийным спискам сократилось с 21 до 10, а одномандатных округов стало 25. Решение поддержали 26 народных избранников, четверо проголосовали против, двое воздержались.

Напомним, что на предыдущей сессии Гордумы были приняты изменения в устав города, по которым в следующем созыве число депутатов сократится с 42 до 35, из которых 25 будут избираться по одномандатным округам, а 10 – по партийным спискам.

Дальше предстоит изменение границ округов, согласно принятым изменениям.