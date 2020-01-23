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В новом созыве Гордумы Ижевска останется 35 депутатов

11:32, 23 января, 2020
Дарья Саушина
В новом созыве Гордумы Ижевска останется 35 депутатов
11:32, 23 января, 2020
Дарья Саушина
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#выборы\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#депутаты\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
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25 из них будут избираться по одномандатным округам.

Ижевск. Удмуртия. В новом составе Гордумы Ижевска, который определится осенью 2020 года, останется 35 депутатов. Соответствующее решение на внеочередной сессии в четверг, 23 января, приняли депутаты Гордумы. Ранее представительный орган состоял из 42 народных избранников. Половину избирали по спискам, половину — по одномандатным округам.

 

Предполагается, что в сентябре горожане выберут 25 депутатов-одномандатников и 10 депутатов по партийным спискам. В связи с этим количество избирательных округов вырастает с 21 до 25, а количество избирателей в каждом из них уменьшается на 18%. Депутат Гордумы Игорь Стыценко отметил, что изменение структуры — необходимое решение. «Это необходимое решение, направленное на укрепление доверия населения к своим депутатам», — считает он. При этом сам Стыценко выступает за полный переход к голосованию по одномандатным округам, однако предложенный проект решения этого не предусматривает.

Председатель Гордумы Олег Гарин также выступил за сокращение числа депутатов и изменение структуры. «Мы должны меньше заниматься политикой, а больше делами нашего муниципалитета», — сказал он.

Против изменений выступил Дмитрий Кулишов, считающий, что нормативный документ не действует в целях улучшения жизни ижевчан. А в КПРФ предложили увеличить количество депутатов Гордумы до 50 человек: 25 — по партийным спискам и 25 — по одномандатным округам. Однако эта поправка не нашла поддержки у коллег-депутатов.

11:32, 23 января, 2020
Дарья Саушина
188
0
#выборы\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#депутаты\n#Удмуртия

 

 

 


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