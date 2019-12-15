В Ижевске подвели итоги конкурса управленцев «Команда Удмуртии»

В конкурсе приняли участие 179 человек.

Ижевск. Удмуртия. Итоги второго конкурса управленцев «Команда Удмуртии» подвели в Ижевске 6-7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В финал вышли 25 человек. Они сформировали команды и работали над проектами.

«Мы с первых дней работы в республике объявили, что обязательно будем искать новые кадры, новых лидеров. За каждым добрым делом, за каждым проектом всегда стоит человек, стоит команда. Я благодарен Ирине Макарычевой за работу. Очень рассчитываю на серьёзное усиление своей команды», - заявил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

В пятёрку победителей вошли:

Гульнара Плотникова, директор по персоналу международной компании Кивитакси; Ирина Голубева, начальник управления ГГПИ; Олеся Логинова, директор информационно-методического центра Можгинского района; Константин Васильев, директор спортивной школы «Морской центр «Дельфин» (г.Ижевск); Андрей Миронов, индивидуальный предприниматель.

За участников в интернете проголосовали более 5 тысяч человек. Приз зрительских симпатий получила начальник управления по социальной и воспитательной работе Глазовского педагогического института Ирина Голубева. За неё было отдано более тысячи голосов. Она представила проект, направленный на социализацию детей с ограниченными возможностями.