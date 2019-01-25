Иван Ястреб покинул пост министра строительства и ЖКХ Удмуртии

Обязанности руководителя ведомства будет исполнять его первый заместитель Дмитрий Сурнин.

Ижевск. Удмуртия. Иван Ястреб покинул пост министра строительства, энергетики и ЖКХ Удмуртии. Обязанности руководителя ведомства будет исполнять его первый заместитель Дмитрий Сурнин, который перешел на работу в кабинет министров из городской думы.

В указе, опубликованном на сайте правительства, указано, что Ястреб освобожден от должности в связи с прекращением трудового договора по соглашению сторон.

В телефонном разговоре с корреспондентом "Сусанина" Сурнин не стал комметировать свое назначение.

Ястреб возглавил региональный Минстрой в начале октября 2017 года.

Новость обновлена в 16:39, добавлен абзац:

В пресс-службе главы и правительства Удмуртии пояснили, что Иван Ястреб останется работать в республике, однако пока не уточняется, какая именно должность ему будет предложена.