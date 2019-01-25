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Иван Ястреб покинул пост министра строительства и ЖКХ Удмуртии

16:07, 25 января, 2019
Георгий Поветкин
16:07, 25 января, 2019
Георгий Поветкин
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#Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минстрой Удмуртии\n#Дмитрий Сурнин\n#Минстрой\n#Александр Бречалов
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Обязанности руководителя ведомства будет исполнять его первый заместитель Дмитрий Сурнин.

Ижевск. Удмуртия. Иван Ястреб покинул пост министра строительства, энергетики и ЖКХ Удмуртии. Обязанности руководителя ведомства будет исполнять его первый заместитель Дмитрий Сурнин, который перешел на работу в кабинет министров из городской думы.

В указе, опубликованном на сайте правительства, указано, что Ястреб освобожден от должности в связи с прекращением трудового договора по соглашению сторон.

В телефонном разговоре с корреспондентом "Сусанина" Сурнин не стал комметировать свое назначение.

Ястреб возглавил региональный Минстрой в начале октября 2017 года.

Новость обновлена в 16:39, добавлен абзац:

В пресс-службе главы и правительства Удмуртии пояснили, что Иван Ястреб останется работать в республике, однако пока не уточняется, какая именно должность ему будет предложена.

16:07, 25 января, 2019
Георгий Поветкин
565
0
#Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минстрой Удмуртии\n#Дмитрий Сурнин\n#Минстрой\n#Александр Бречалов

 

 

 


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