Иван Ястреб покинул пост министра строительства и ЖКХ Удмуртии

Обязанности руководителя ведомства будет исполнять его первый заместитель Дмитрий Сурнин.
Ижевск. Удмуртия. Иван Ястреб покинул пост министра строительства, энергетики и ЖКХ Удмуртии. Обязанности руководителя ведомства будет исполнять его первый заместитель Дмитрий Сурнин, который перешел на работу в кабинет министров из городской думы.
В указе, опубликованном на сайте правительства, указано, что Ястреб освобожден от должности в связи с прекращением трудового договора по соглашению сторон.
В телефонном разговоре с корреспондентом "Сусанина" Сурнин не стал комметировать свое назначение.
Ястреб возглавил региональный Минстрой в начале октября 2017 года.
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В пресс-службе главы и правительства Удмуртии пояснили, что Иван Ястреб останется работать в республике, однако пока не уточняется, какая именно должность ему будет предложена.