Кандидаты на пост главы Ижевска прокомментировали заседание конкурсной комиссии

Руководитель администрации главы Удмуртии: Качества кандидатов - реальные пути решения проблем города.

Ижевск. Удмуртия. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов прокомментировал итоги заседания конкурсной комиссии. Кандидатов в шорт-лист на пост главы Ижевска определили в пятницу, 10 августа.

Напомним, депутаты Гордумы Ижевска должны будут выбрать нового мэра города из двух кандидатов.

Каждый из пунктов программы всех претендентов оценивался определённым количеством баллов. В итоге 491 балл набрал Константин Сунцов, 418 баллов у Михаила Черемных. Третьим в списке оказался Олег Гарин, у него 415 баллов. У остальных претендентов отрыв составил около сотни баллов от лидеров.

«Уже понятно, комиссия посчитала результаты. Слово за Гордумой Ижевска, которая должна назначить дату внеочередной сессии и проголосовать за одного из этих кандидатов», - сказал журналистам Сергей Смирнов.

Он также отметил, что конкурс на пост главы города Ижевска отличается от других конкурсов тем, что здесь была максимальная концентрация интересных предложений. Смирнов выразил уверенность, что большинство из предложений ляжет в основу развития Ижевска, ведь претенденты подошли не поверхностно, а серьёзно проработали проблематику, которая есть у города.

«Качества кандидатов - реальные пути решения, которые предлагают участники. Дата внеочередной сессии, на которой депутаты изберут нового главу Ижевска, станет известна после заседания президиума Гордумы», - резюмировал Сергей Смирнов.

На голосовании депутатов Гордумы вынесено две кандидатуры. Однако в ходе заседания комиссии возник вопрос по количеству персон для шорт-листа. Один из членов экспертной комиссии, профессор Олег Боткин, отметил, что это было не сложное решение, потому что кандидаты были достаточно хорошо изучены.

«Для меня, как для эксперта, результат был предсказуем. Думаю, что в составе тех 13 человек, которые представили свои программы, было достаточно конструктивных предложений, инновационных. Но было много никчёмных фантазий, которые для города не имеют никакого значения. Представляется, что там были совершенно случайные люди. Не понимаю, с каким интересом они представляли свои личные положения к желанию участия в развитии города», - сообщил Олег Боткин.

Он также отметил на встрече с журналистами, что предложил оставить три кандидатуры для дальнейшего голосования на сессии Гордумы. Но из 12 членов комиссии это предложение поддержали четверо против восьми. В итоге решили выбрать двоих кандидатов.

Михаил Черемных, общаясь с журналистами, отметил, что есть два мнения, что глава города - это хозяйственник, и что глава - это чиновник.

«С моей точки зрения, глава - это политик, который должен налаживать коммуникацию у людей внутри города. И в тоже время налаживать контакт города с региональными, федеральными и международными структурами. И в этом смысле успех любого мэра - это команда. В сильной хорошей команде должны уже быть хозяйственники», - сказал Михаил Черемных.

Перовое, что необходимо делать в городе по мнению Михаила Черемных - собирать хорошую интеллектуальную команду и думать о будущем города.

«Надо понимать, что будет с городом через 25, а лучше - через 40 лет. Если этого мы не понимаем, мы не можем ответить на большинство вопросов. Безусловно, необходимо вводить проектные способы управления во всех городских структурах. Для этого наверняка какую-то часть чиновников нужно «немножко переквалифицировать». Категорически против того, чтобы половину брать и убирать. Есть структуры, которые перегружены людьми с небольшими функциями, но есть такие в городе, которые вообще не выполняются. Вот туда надо людей слать. Третий момент, которым надо срочно заниматься, - финансы города. Есть несколько вариантов, как изменить бюджетную ситуацию в городе в сторону увеличения», - сказал Михаил Черемных.

Он также отметил, что в случае занятия кресла мэра Ижевска готов взять Константина Сунцова в свою команду.

Сам бизнесмен сообщил, что произошедшее заседание конкурсной комиссии добавили сомнения, которые есть всегда, и есть всегда волнение.

«Ты волнуешься, как на экзамене. Потому что понимаешь, что в дальнейшем будешь отвечать почти за 650 тыс. человек. У меня есть шаги, как владельца бизнеса, и шаги, как руководителя города. 1 сентября на носу, у меня дочь в первый класс пойдёт. Отопительный сезон начнётся в сентябре. И мы должны закончить две федеральные программы - «Безопасные и качественные дороги» и «Двор». Никогда не видел, чтоб в городе начали дороги делать в мае, а закончили в сентябре. Обычно наоборот. Это первые шаги потенциальные», - отметил Константин Сунцов.

Также он сообщил, что в случае победы ему придётся выйти из всех бизнес-процессов.

«Встречусь с более опытными руководителями города, например, с Анатолием Салтыковым. Буду выстраивать отношения с депутатами. И самое главное, буду работать над тем, чтобы власть города быстрее собирала обратную связь ото всех людей», - резюмировал Константин Сунцов.