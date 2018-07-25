Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин решил стать депутатом Гордумы

Бывший градоначальник планирует выдвигаться от 10 одномандатного округа «Колтоминский».

Ижевск. Удмуртия. Бывший глава Ижевска Юрий Тюрин примет участие в довыборах в городскую думу Ижевска. Как сообщили корреспонденту информационного агентства «Сусанин» в центральной избирательной комиссии Удмуртии, он подал документы во вторник, 24 июля.

Тюрин планирует выдвигаться от 10 одномандатного округа «Колтоминский».

«Я чувствую большую ответственность перед жителями округа, которые в 2015 году уже поддержали мою кандидатуру. Я должен выполнить до конца данные три года назад предвыборные обещания. Многое уже было сделано, но многое ещё предстоит сделать. Считаю, что мои опыт и знания помогут решить проблемы, которые волнуют всех горожан. Впереди – сбор подписей. Это будет хорошей возможностью услышать ваши пожелания и новые наказы. Надеюсь, на вашу поддержку», - прокомментировал свое выдвижение Тюрин.

Довыборы в Гордумы Ижевска пройдут 9 сентября 2018 года.

Напомним, что Юрий Тюрин занимал пост главы Ижевска с 2015 по 2018 год. 3 мая он написал заявление об отставке по собственному желанию.