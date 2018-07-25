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Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин решил стать депутатом Гордумы

09:30, 25 июля, 2018
Диана Ворончихина
09:30, 25 июля, 2018
Диана Ворончихина
340
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#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#власть и чиновники\n#власть\n#депутаты\n#Удмуртия\n#депутат\n#Юрий Тюрин
Фото: vk.com/tyrin_izhevsk
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Бывший градоначальник планирует выдвигаться от 10 одномандатного округа «Колтоминский».

Ижевск. Удмуртия. Бывший глава Ижевска Юрий Тюрин примет участие в довыборах в городскую думу Ижевска. Как сообщили корреспонденту информационного агентства «Сусанин» в центральной избирательной комиссии Удмуртии, он подал документы во вторник, 24 июля.

Тюрин планирует выдвигаться от 10 одномандатного округа «Колтоминский».

«Я чувствую большую ответственность перед жителями округа, которые в 2015 году уже поддержали мою кандидатуру. Я должен выполнить до конца данные три года назад предвыборные обещания. Многое уже было сделано, но многое ещё предстоит сделать. Считаю, что мои опыт и знания помогут решить проблемы, которые волнуют всех горожан. Впереди – сбор подписей. Это будет хорошей возможностью услышать ваши пожелания и новые наказы. Надеюсь, на вашу поддержку», - прокомментировал свое выдвижение Тюрин.

Довыборы в Гордумы Ижевска пройдут 9 сентября 2018 года.

Напомним, что Юрий Тюрин занимал пост главы Ижевска с 2015 по 2018 год. 3 мая он написал заявление об отставке по собственному желанию.

09:30, 25 июля, 2018
Диана Ворончихина
340
0
#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#власть и чиновники\n#власть\n#депутаты\n#Удмуртия\n#депутат\n#Юрий Тюрин

 

 

 


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