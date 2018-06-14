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Конкурс на попадание в команду Удмуртии продлили

12:10, 14 июня, 2018
Георгий Поветкин
12:10, 14 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#кадры\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#резервы
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В ходе заявочной компании поступило уже около 200 резюме.

Ижевск. Удмуртия. Конкурс на попадание в команду Удмуртии продлили. В ходе заявочной компании в оргкомитет поступило уже около 200 резюме, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Продление сроков связано с тем, что в адрес главы региона Александра Бречалова начали поступать обращения от граждан, желающих принять участие в конкурсе и не успевающих по каким-либо причинам подготовить необходимые документы», - говорится в сообщении.

Согласно положению, вместе с заявлением и анкетой претенденту предлагается подготовить эссе. В том числе выразить своё видение о том, что должно быть главной целью работы команды Удмуртии и основным её приоритетом, внести конкретные предложения по достижению обозначенной цели, а также продемонстрировать свои знания и умения работы в единой команде.

Организаторы отмечают, что конкурсанты рассматривают данный проект как реальный шанс реализовать свой потенциал в разных сферах деятельности и как отличный вызов взять на себя ответственность работать на самых высоких руководящих должностях на благо жителей Удмуртской Республики.

Отметим, что рамки конкурса не ограничены только нашим регионом, также поступают заявки и из других субъектов страны.

12:10, 14 июня, 2018
Георгий Поветкин
337
0
#кадры\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#резервы

 

 

 


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