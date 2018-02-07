Глава Удмуртии стал 34-м в федеральном медиарейтинге за январь

По итогам 2017 года Александр Бречалов занимал 19 место.
Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов занял 34 место из 85 в федеральном медиарейтинге губернаторов по итогам января 2018 года. Среди глав Приволжского федерального округа руководитель «родникового края» стал девятым, сообщает «Медиалогия».
За прошедший месяц медиаиндекс главы составил 15 650,7, а его имя в СМИ упоминалось 2 316 раз.
Лидерами рейтинга среди глав регионов страны оказались: Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область) и Рамзан Кадыров (Чечня).
В списке Приволжского федерального округа на первой строчке расположился глава Татарстана Рустам Минниханов, далее – руководитель Саратовской области Валерий Радаев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Отметим, по итогам 2017 года Александр Бречалов занимал 19 место медиарейтинга.
Напомним основные новости за январь на сайте «Сусанин» с участием главы Удмуртии:
- Заявление об отделении ижевского аэропорта от «Ижавиа»;
- отправка главы Воткинска в отставку в связи с утратой доверия;
- планы по сохранению предприятия и рабочих мест «Ижметмаша»;
- ремонт 43 участков дорог в 2018 году в Ижевске и приведение в порядок 15 республиканских трасс;
- выручка от продажи «Удмуртавтодора» и ДП «Ижевское» в 3 млрд рублей;
- смена управленческой команды в ижевском «Зените»;
- критика ледового городка «Сказбург»;
- критика руководства хоккейного клуба «Ижсталь» за многомиллионные долги по налогам.