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      Глава Удмуртии стал 34-м в федеральном медиарейтинге за январь

      12:05, 07 февраля, 2018
      Анна Торхова
      12:05, 07 февраля, 2018
      Анна Торхова
      976
      0
      #Ижевск\n#рейтинг\n#медиа\n#ПФО\n#Удмуртия\n#руководитель\n#глава Удмуртии\n#Александр Бречалов
      976
      0

      По итогам 2017 года Александр Бречалов занимал 19 место.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов занял 34 место из 85 в федеральном медиарейтинге губернаторов по итогам января 2018 года. Среди глав Приволжского федерального округа руководитель «родникового края» стал девятым, сообщает «Медиалогия».

      За прошедший месяц медиаиндекс главы составил 15 650,7, а его имя в СМИ упоминалось 2 316 раз.

      Лидерами рейтинга среди глав регионов страны оказались: Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область) и Рамзан Кадыров (Чечня).

      В списке Приволжского федерального округа на первой строчке расположился глава Татарстана Рустам Минниханов, далее – руководитель Саратовской области Валерий Радаев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

      Отметим, по итогам 2017 года Александр Бречалов занимал 19 место медиарейтинга.

      Напомним основные новости за январь на сайте «Сусанин» с участием главы Удмуртии:

      - Заявление об отделении ижевского аэропорта от «Ижавиа»;

      - отправка главы Воткинска в отставку в связи с утратой доверия;

      - планы по сохранению предприятия и рабочих мест «Ижметмаша»;

      - ремонт 43 участков дорог в 2018 году в Ижевске и приведение в порядок 15 республиканских трасс;

      - выручка от продажи «Удмуртавтодора» и ДП «Ижевское» в 3 млрд рублей;

      - смена управленческой команды в ижевском «Зените»;

      - критика ледового городка «Сказбург»;

      - критика руководства хоккейного клуба «Ижсталь» за многомиллионные долги по налогам.

       

       
      12:05, 07 февраля, 2018
      Анна Торхова
      976
      0
      #Ижевск\n#рейтинг\n#медиа\n#ПФО\n#Удмуртия\n#руководитель\n#глава Удмуртии\n#Александр Бречалов

       

       

       

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