По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, 1,6 млрд пойдет на внеплановый ремонт дорог.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии планируют выручить 3 млрд рублей от продажи «Удмуртавтодора» и ДП «Ижевское». По словам главы республики Александра Бречалова, 1,6 млрд пойдет на внеплановый ремонт дорог.

«ДП «Ижевское» - 100% принадлежит правительству республики. 2 млрд рублей выручка. Это первый элемент сделки. «Удмуртавтодор» занимается тем же. Поэтому мы имеем два республиканских актива. Первый вопрос был - зачем», - сказал Бречалов.

По его словам, эти активы будут объединять.

«Чтобы в дальнейшем выручить около 3 млрд рублей. 1,6 млрд пойдут на внеплановый ремонт дорог. У нас в Удмуртии более 60 участков дорог, которые весной в непроезжаемом состоянии», - добавил Александр Бречалов.