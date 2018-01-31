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      В Ижевске в 2018 году отремонтируют 43 участка дорог

      13:01, 31 января, 2018
      13:01, 31 января, 2018
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      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#финансы и деньги
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      Дорожники также приведут в порядок 15 республиканских трасс.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2018 году отремонтируют 43 участка дорог. Кроме того, в порядок приведут 15 республиканских трасс, сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

      В Федеральном дорожном агентстве в Москве подписали региональную программу развития Ижевской агломерации. В соответствии с требованиями проекта, доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, должна вырасти с 46% до 53%.

       

      Дорожникам предстоит отремонтировать 58 объектов общей протяженностью 109,7 км. В случае выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета эта цифра может увеличиться до 190 км.

      В перечень ремонтируемых участков попали улица Вадима Сивкова (самый упоминаемый объект на карте «Убитых дорог» Общероссийского народного фронта) и дороги микрорайона Костина мельница - улицы Ялтинская и Аграрная.

      Список дорог, которые будут ремонтировать в рамках проекта, можно найти на сайте Миндортранса Удмуртии. На портале в прошлом году проводили голосование за объекты, которые нужно включить в дополнительный список. Выбранные участки отремонтируют, если удастся сэкономить на торгах. В Ижевске в 2017 году подобным образом привели в порядок 4 улицы

      В дополнительный перечень попали автотрасса «Якшур-Бодья – Шаркан», а также ижевские улицы Цветочная, Архитектора Берша и проезд Колосковый.

      «Следующим шагом станет подписание соглашения с Росавтодором о предоставлении трансферта из федерального бюджета, которое мы планируем заключить в феврале. В настоящий момент активно ведётся работа по составлению конкурсной документации на объекты текущего года. Благодаря такому подходу, мы сможем выйти на торги ранней весной и приступить к работам, как только позволят погодные условия», - отметил руководитель регионального Миндортранса Алексей Горбачев.

      13:01, 31 января, 2018
      265
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      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#финансы и деньги

       

       

       

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