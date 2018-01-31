Дорожники также приведут в порядок 15 республиканских трасс.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2018 году отремонтируют 43 участка дорог. Кроме того, в порядок приведут 15 республиканских трасс, сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

В Федеральном дорожном агентстве в Москве подписали региональную программу развития Ижевской агломерации. В соответствии с требованиями проекта, доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, должна вырасти с 46% до 53%.

Дорожникам предстоит отремонтировать 58 объектов общей протяженностью 109,7 км. В случае выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета эта цифра может увеличиться до 190 км.

В перечень ремонтируемых участков попали улица Вадима Сивкова (самый упоминаемый объект на карте «Убитых дорог» Общероссийского народного фронта) и дороги микрорайона Костина мельница - улицы Ялтинская и Аграрная.

Список дорог, которые будут ремонтировать в рамках проекта, можно найти на сайте Миндортранса Удмуртии. На портале в прошлом году проводили голосование за объекты, которые нужно включить в дополнительный список. Выбранные участки отремонтируют, если удастся сэкономить на торгах. В Ижевске в 2017 году подобным образом привели в порядок 4 улицы.

В дополнительный перечень попали автотрасса «Якшур-Бодья – Шаркан», а также ижевские улицы Цветочная, Архитектора Берша и проезд Колосковый.

«Следующим шагом станет подписание соглашения с Росавтодором о предоставлении трансферта из федерального бюджета, которое мы планируем заключить в феврале. В настоящий момент активно ведётся работа по составлению конкурсной документации на объекты текущего года. Благодаря такому подходу, мы сможем выйти на торги ранней весной и приступить к работам, как только позволят погодные условия», - отметил руководитель регионального Миндортранса Алексей Горбачев.