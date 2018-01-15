Александр Бречалов: ситуация на «Ижметмаше» непростая

При этом глава Удмуртии отметил, что у них есть несколько предложений по сохранению уникального предприятия и рабочих мест.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что ситуация на заводе «Ижметмаш» непростая. Такое заявление он сделал, отвечая на вопросы жителей республики в прямом эфире на радио «Комсомольская правда – Ижевск».

«В заказах Бугульминский (Бугульминский завод – прим. ред.) отказал, «Татнефти» завод не нужен…», - озвучил часть вопроса от жителя города Александр Бречалов.

«Ситуация непростая, действительно. Огромные долги, в которые ввело руководство предприятия. Но у нас есть несколько решений и мы предложили очередную дорожную карту и соглашение с руководством «Ижметмаша» подготовили. Работа ведется», - сказал Бречалов.

При этом Бречалов отметил, что предприятие частное и по идее республика не имеет право вмешиваться в данную ситуацию.

«Но мы понимаем, что речь идет о наших гражданах, поэтому, конечно, занимаемся этим вопросом. С главой «Татнефти» я уже два раза провел переговоры. Мы делаем все для того, чтобы сохранить предприятие», - пояснил Александр Бречалов.

Также напомним, что ранее стало известно, что порядка 800 работников предприятия получили уведомления о сокращении.