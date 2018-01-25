Полпред президента России в ПФО Михаил Бабич посетит Удмуртию

Рабочий визит намечен на 26 января.

Ижевск. Удмуртия. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич приедет в Удмуртию. Рабочий визит намечен на пятницу, 26 января, сообщили в пресс-служба полпредства.

Михаил Бабич проведет совещание по ситуации в жилищной сфере. Участники рассмотрят вопросы капитального ремонта помещений, переселения из аварийного жилья, а также реализации в Удмуртии проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, на совещании обсудят темпы жилищного строительства и доступности жилья для жителей республики.

На встречу приедет и замминистра строительства Российской Федерации Никита Стасишин.