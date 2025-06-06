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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевск привезут ковчег с мощами святителя Тихона

13:30, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевск привезут ковчег с мощами святителя Тихона
13:30, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#святые\n#епархия
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Он два дня пробудет в Михаило-Архангельском кафедральном соборе.

Ижевск. Удмуртия. Ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского привезут в Ижевск по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии. 

Перенесение Ковчега началось 6 апреля от Донского монастыря в Москве. По плану до 9 октября святыня побывает в 90 крупных городах России и Беларуси.

В Ижевск Ковчег с мощами доставят 17 июня. Святыня пробудет в Михаило-Архангельском кафедральном соборе два дня. Встреча и молебен святителю Тихону проведут в 09:00 17 июня (0+), проводы состоятся в 19:00 18 июня. 

Также 17 и 18 июня в соборе разместят баннерную выставку (0+), которая расскажет о жизни святого Патриарха Тихона.  

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13:30, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
150
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#святые\n#епархия