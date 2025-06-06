Ижевск. Удмуртия. Ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского привезут в Ижевск по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.

Перенесение Ковчега началось 6 апреля от Донского монастыря в Москве. По плану до 9 октября святыня побывает в 90 крупных городах России и Беларуси.

В Ижевск Ковчег с мощами доставят 17 июня. Святыня пробудет в Михаило-Архангельском кафедральном соборе два дня. Встреча и молебен святителю Тихону проведут в 09:00 17 июня (0+), проводы состоятся в 19:00 18 июня.

Также 17 и 18 июня в соборе разместят баннерную выставку (0+), которая расскажет о жизни святого Патриарха Тихона.

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