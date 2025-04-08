Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в Удмуртии усилят контроль за капитальным ремонтом школ. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал вице-премьер республики Игорь Асабин.

«Опыт ремонта Какможской школы в прошлом году показал, что необходимо совершенствовать работу с подрядчиками», — заявил Игорь Асабин.

Напомним, что в 2024 году подрядная организация не выполнила демонтажные работы в срок, а затем перестала выходить на контакт. В результате власти Вавожского района решили расторгнуть контракт с компанией. Вскоре удалось заключить контракт на ремонт с другим подрядчиком, поэтому работы завершат в соответствии с планом — к декабрю 2025 года. За срыв сроков с предыдущего исполнителя планируется взыскать деньги.

Чтобы данная ситуация не повторилась, в регионе внедрили дополнительные механизмы контроля, в том числе усиленный технадзор и регулярные проверки. Планируется, что благодаря этому строители будут соблюдать график и качество работ на всех объектах.

Всего в 2025 году по нацпроекту «Молодежь и дети» преобразятся 8 учебных заведений: Пудемская школа Ярского района, Старо-Утчанская школа Алнашского района, Какможская школа Вавожского района, школы №5 и №10 Можги, школы №2 и №15 Сарапула и экономико-математический лицей №29 Ижевска.

Ежедневно на объектах трудятся от 20 до 30 человек. Строители обеспечены материалами.

Готовность Какможской школы составляет 30%. Игорь Асабин планирует лично проверить ход работ.