Ижевск. Удмуртия. В 2025 году Государственный контрольный комитет Удмуртии провёл 29 контрольных мероприятия и 226 — экспертно-аналитических. По результатам выявлено 711 нарушений на общую сумму 1,05 млрд рублей, рассказал 17 марта на сессии Госсовета УР председатель контрольного органа Михаил Тумин.

«Из этой суммы 1,4 млн рублей — нецелевое использование бюджетных средств и имущества. 228 фактов при формировании и исполнении бюджетов на сумму 566 млн рублей. 127 фактов нарушения проведения бухгалтерского учёта на 336 млн рублей», — сказал председатель ГКК.

По его словам, эти нарушения привели к неэффективному использованию бюджетных средств на 720,8 млн рублей.

В результате было составлено 33 представления и предписания, 22 должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности. Возбуждено 21 дело об административных правонарушениях.

Общая сумма штрафов, назначенных судом, — 155 тыс. рублей.

В итоге возвращено в бюджет 3,13 млн рублей.