Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе продолжается капитальный ремонт Какможской школы. С декабря 2024 года на объекте работает новый подрядчик. Со предыдущего исполнителя планируется взыскать средства за срыв сроков. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Напомним, весной 2024 года на ремонт здания было выделено 119 млн рублей. В октябре 2024 года контракт с подрядчиком решили разорвать из-за того, что он выбился из графика. Ожидается, что все работы новый подрядчик завершит до конца 2025 года.

Однако вопросы у местных жителей остаются. В комментариях к новостям о ходе строительства пользователи спрашивают о судьбе 58 миллионов рублей, которые, по их мнению, были нецелесообразно потрачены предыдущим подрядчиком.



«Когда вернут украденные деньги? Кто ответит за мошенничество? За эти средства можно было бы решить проблемы с грязью и неприятными запахами в Увинке», – пишут жители.

Муниципалитет прокомментировал ситуацию: «В рамках уголовного и гражданского судопроизводства правоохранительные органы и заказчик проводят мероприятия, направленные на выявление нарушений со стороны предыдущего подрядчика. Также ведутся работы по взысканию средств за невыполненные обязательства».