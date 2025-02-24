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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С бывшего подрядчика ремонта Какможской школы могут взыскать средства за невыполненные работы

10:00, 24 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
С бывшего подрядчика ремонта Какможской школы могут взыскать средства за невыполненные работы
10:00, 24 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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Источник фото: администрация Вавожского района
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С декабря на объекте работает новая организация.

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе продолжается капитальный ремонт Какможской школы. С декабря 2024 года на объекте работает новый подрядчик. Со предыдущего исполнителя планируется взыскать средства за срыв сроков. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. 

Напомним, весной 2024 года на ремонт здания было выделено 119 млн рублей. В октябре 2024 года контракт с подрядчиком решили разорвать из-за того, что он выбился из графика. Ожидается, что все работы новый подрядчик завершит до конца 2025 года.

Однако вопросы у местных жителей остаются. В комментариях к новостям о ходе строительства пользователи спрашивают о судьбе 58 миллионов рублей, которые, по их мнению, были нецелесообразно потрачены предыдущим подрядчиком.

«Когда вернут украденные деньги? Кто ответит за мошенничество? За эти средства можно было бы решить проблемы с грязью и неприятными запахами в Увинке», – пишут жители.

Муниципалитет прокомментировал ситуацию: «В рамках уголовного и гражданского судопроизводства правоохранительные органы и заказчик проводят мероприятия, направленные на выявление нарушений со стороны предыдущего подрядчика. Также ведутся работы по взысканию средств за невыполненные обязательства».

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10:00, 24 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
33
0