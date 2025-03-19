Ижевск. Удмуртия. С начала года на производстве окраски «ЛАДА Ижевск» было внедрено более десяти кайдзен-предложений, большинство из которых направлено на снижение затрат и повышение производительности. Об этом сообщается в паблике «На заводе Ижевск».

Например, кайдзен, связанный с использованием новой оснастки — мультидюзы — внедрён на участке воскования в цехе окраски кузовов. На этом участке для обработки внутренних полостей кузова использовалось несколько насадок, а при их замене на пистолете оператор совершал большое количество перемещений, отметил начальник участка Вячеслав Чурубаев.

«Была проблема в камере нанесения материала в интерьер кузова. Большое количество насадок — по причине большого количества отверстий имеет свою форму, глубину, угол наклона», — сказал заводчанин.

Было решено внедрить универсальную насадку, которая включает в себя сразу несколько дюз, что позволяет обрабатывать сразу несколько отверстий.

«Мы выбрали участок, который позволял бы нам по площади объединить несколько насадок в одну. В результате объединили шесть насадок. Перемещения оператора сократились в районе 25-30 шагов», — сказал Вячеслав Чурубаев.

Ещё один кайдзен связан с внедрением на участке окраски верхним покрытием специального оборудования — ультразвуковой ванны.

«На нашем участке была проблема по чистке оборудования — формообразующих колец, чашек, головок краскораспылителей. Чистка зип производилась механическим путём и занимала в среднем 25 минут на одну распылительную чашку. Из-за сложной геометрии некоторых деталей чистку не удавалось произвести в полном объёме», — рассказал начальник участка нанесения окончательного верхнего покрытия цеха окраски кузовов Иван Малышкин.

Предложенное решение о внедрении ультразвукового аппарата для чистки привело к повышению качества очистки деталей и исключению риска механического их повреждения. Время чистки также сократилось, теперь это примерно 20 минут на 12 чашек.