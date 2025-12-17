Ижевск. Удмуртия. В начале декабря 2025 года Ижевск посетили представители московской компании, с которой заключён контракт на поставку нескольких десятков электроавтомобилей e-Largus. Об этом сообщает пресс-служба Ижевского автозавода.

Крупная партия авто прошла предварительную приёмку представителей покупателя. Сама отправка электромобилей пройдёт до конца текущего года.

Напомним, ранее аналитическая межотраслевая компания АСМ-Холдинг сообщала, что АвтоВАЗ продал в 2025 году всего один автомобиль e-Largus. Сами автомобили начали производить на Ижевском автозаводе в сентябре 2024 года.

Также в пресс-службе «LADA Ижевск» сообщили, что автоконцерн значительно увеличил план производства автомобилей семейства Largus в 2026 году. Отмечается, что это положительно скажется на заработной плате сотрудников предприятия — рост зарплат составит 20%.

Также ранее завод вернулся к полной 40-часовой рабочей неделе. Это связано с ростом спроса на автомобили.