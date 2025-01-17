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В Минсельхозе Удмуртии рассказали, как переживают тёплую зиму сельскохозяйственные культуры

17:30, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Минсельхозе Удмуртии рассказали, как переживают тёплую зиму сельскохозяйственные культуры
17:30, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
99
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#Минсельхоз\n#теплая зима\n#сельское хозяйство
Источник фото: unsplash.com (Bernd Dittrich)
99
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Особенно вредны для растений чередование оттепели и мороза, а также отсутствие снега.

Ижевск. Удмуртия. В Минсельхозе Удмуртии рассказали, как на сельхозкультуры влияет тёплая зима, и чем она опасна.

«На перезимовку сельскохозяйственных культур влияние температурного фактора не значительно, большее влияние оказывает бесснежный период, высота снежного покрова, чередование оттепели и мороза, прохождение весеннего периода – в период таяния снега», — рассказали в министерстве. Отмечается, что с учётом этих неблагоприятных факторов в Удмуртии возделываются районированные сорта, устойчивые к таким условиями.

Тем не менее, в Минсельхозе назвали наиболее подверженную таким изменениям сельскохозяйственную культуру — озимый рапс. Все остальные растения считаются устойчивыми.

«В настоящее время перезимовка озимых культур в республике следующая: хорошее состояние — 60 % посевов, удовлетворительное — 38 %, плохое — 2 %, гибель не отмечается», — поделились данными в министерстве. 

17:30, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
99
0
#Минсельхоз\n#теплая зима\n#сельское хозяйство