В Минсельхозе Удмуртии рассказали, как переживают тёплую зиму сельскохозяйственные культуры

Ижевск. Удмуртия. В Минсельхозе Удмуртии рассказали, как на сельхозкультуры влияет тёплая зима, и чем она опасна.

«На перезимовку сельскохозяйственных культур влияние температурного фактора не значительно, большее влияние оказывает бесснежный период, высота снежного покрова, чередование оттепели и мороза, прохождение весеннего периода – в период таяния снега», — рассказали в министерстве. Отмечается, что с учётом этих неблагоприятных факторов в Удмуртии возделываются районированные сорта, устойчивые к таким условиями.

Тем не менее, в Минсельхозе назвали наиболее подверженную таким изменениям сельскохозяйственную культуру — озимый рапс. Все остальные растения считаются устойчивыми.

«В настоящее время перезимовка озимых культур в республике следующая: хорошее состояние — 60 % посевов, удовлетворительное — 38 %, плохое — 2 %, гибель не отмечается», — поделились данными в министерстве.