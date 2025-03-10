Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершился 14-й международный фестиваль циркового искусства (0+). Об этом сообщает пресс-служба государственного цирка Удмуртии.

Золотого медведя получили российские артисты — Олег Спигин на штейн-трапе; акробатическая четвёрка «Уникум» под руководством Даниила Леонтьева; дрессированные животные «Биг Кэт Шоу» под руководством Ростислава Гаврылива.

Серебряной награды удостоились монгольские вольтижёры на шарах «Тайна джентльменов»; мастера воздушного турника «Перезвоны» из России; номер с подкидной доской группы «Лемон Бразерз» под руководством Виктора Рощина из России.

По результатам фестиваля бронзу вручили мастеру диабло Чуан Хо из Тайваня; жонглёру из Южной Америки Арамису Гонзалесу; клоунам «Группа захвата» из России. Кроме того, клоуны «Группы захвата» получили приз детского жюри.

Напомним, 14-й международный фестиваль проводился впервые за пять лет. Фестиваль стартовал 7 марта.