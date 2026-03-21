Фестиваль пряников и пряничного дела пройдёт в Ижевске

Фестиваль пряников и пряничного дела пройдёт в Ижевске
#Ижевск\n#фестивали\n#мастерство\n#традиции
Источник фото: ИИ
Праздник организует гильдия мастеров пряничного дела.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт второй Республиканский фестиваль «Пряники Родникового края» (0+). Как сообщает Минкультуры Удмуртии, он состоится в четверг, 26 апреля, в Штабе общественной поддержки на ул. Наговицына 9 и 9а.

Церемония открытия пряничного события Удмуртии состоится в 11:00.

Гостей фестиваля ждут пряничная выставка от мастериц пряничного искусства, пряничные мастер-классы, пряничные конкурсы, дегустация, выставка-продажа пряничных изделий.

На протяжении всего фестиваля для посетителей будут выступать творческие коллективы и проходить всевозможные активности для детей и взрослых.

В рамках фестиваля проходит заочный конкурс «Сказка для Пряника» и конкурс рисунков и кроссвордов на пряничную тематику. Условия участия в конкурсах и информация по фестивалю в группе «ВКонтакте».

Организатор фестиваля — региональное отделение Всероссийской общественной организации «Гильдия мастеров пряничного дела и знаменщиков России».

Вход на мероприятие свободный.

