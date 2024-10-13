Полноценный мост в две полосы открыли через Иж в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии завершилась реконструкция моста через реку Иж. Об этом сообщает портал udmurt.ru.

Приёмочная комиссия проверила качество реконструкции моста, которую провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сама реконструкция началась в мае 2023 года. Новый мост — это однопролётное сооружение с двумя береговыми опорами и длиной металлического пролёта в 33 погонных метра.

Мост соединяет три населённых пункта с федеральной трассой М-7 «Волга» и Ижевском. Старый мост был узкий, поэтому соблюдалась приоритетность при движении: одновременно по сооружению могла проехать только одна машина, две уже разъехаться не могли. Сегодня проезжая часть — полноценная двухполосная дорога шириной 10 метров. Грузоподъёмность нового моста — свыше 100 тонн.

Реконструкция моста через Иж полностью завершена, замечаний со стороны специалистов нет.