Глазов. Удмуртия. Под мостом через речку Малая Сыга на улице Кировской в Глазове уже вбивают новые сваи. Об этом в соцсетях сообщил глава города Сергей Коновалов.

«Вчера со строителями детально обсудили ход ремонта, организацию движения. Мост ремонтируется по полосам, установлен светофор и налажен поочередный проезд встречных потоков. Также необходимо решить вопросы по пешеходной инфраструктуре. Вместе с депутатами, жителями, управлением ЖКХ и управлением архитектуры определим оптимальные решения, согласуем их с Госавтоинспекцией и Управтодором», — рассказал градоначальник.

Напомним, ремонт моста стартовал в конце января, завершить работы планируют осенью 2025 года.

Тем временем администрация Глазова уже обсуждает с правительством Удмуртии вопрос приведения в порядок моста через ручей на улице Пригородной.