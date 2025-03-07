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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Новые сваи начали вбивать под мостом через Малую Сыгу в Глазове

08:30, 07 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Новые сваи начали вбивать под мостом через Малую Сыгу в Глазове
08:30, 07 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
136
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#Глазов\n#ремонт мостов
Источник фото: администрация Глазова
136
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Власти города обсуждают возможную модернизацию пешеходной инфраструктуры на этой территории.

Глазов. Удмуртия. Под мостом через речку Малая Сыга на улице Кировской в Глазове уже вбивают новые сваи. Об этом в соцсетях сообщил глава города Сергей Коновалов.

«Вчера со строителями детально обсудили ход ремонта, организацию движения. Мост ремонтируется по полосам, установлен светофор и налажен поочередный проезд встречных потоков. Также необходимо решить вопросы по пешеходной инфраструктуре. Вместе с депутатами, жителями, управлением ЖКХ и управлением архитектуры определим оптимальные решения, согласуем их с Госавтоинспекцией и Управтодором», — рассказал градоначальник.

Напомним, ремонт моста стартовал в конце января, завершить работы планируют осенью 2025 года.

Тем временем администрация Глазова уже обсуждает с правительством Удмуртии вопрос приведения в порядок моста через ручей на улице Пригородной.

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08:30, 07 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
136
0
#Глазов\n#ремонт мостов