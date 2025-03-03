Киясово. Удмуртия. Рабочее движение открыли через мост Шихостанка в Киясовском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Капитальный ремонт объекта, расположенного на региональной дороге Бураново – Киясово – Первомайский, начался в октябре 2024 года. Строители заменили опоры, выполнили устройство сопряжения моста с дорогой и гидроизоляцию, а также установили балки пролётного строения.

«В работе в зимний период, конечно, есть свои трудности и нюансы. Все это время на объекте мы трудились беспрерывно, круглосуточно. Чтобы не зависеть от сезона, ставили специальный шатер и пушки – прогревали бетон», – отметил представитель подрядной организации Игорь Крысов.

Сейчас на объекте демонтируют старую объездную дорогу. При наступлении подходящих погодных условий будет уложено около 170 погонных метров асфальта.

По словам начальника отдела организации, ремонта и содержания искусственных дорожных сооружений КУ УР «Управтодор» Максима Зоренко, грузоподъемность моста будет превышать 100 тонн.

«Данный мостовой переход выполняем на перспективу развития <…>. В том случае, если данный участок дороги обновят, мостовое сооружение не придется дорабатывать, так как оно уже будет отвечать всем современным требованиям», – заключил он.

Старый мост был построен в 60-е годы прошлого века. Его закрыли в 2021 году из-за обрушения, а рядом с ним обустроили временную объездную дорогу. Ежегодно в половодье этот участок затапливало, а в объезд приходилось дополнительно проезжать 20 км.