Ижевск. Удмуртия. По требованию инвалида в Ижевске перенесли срок расселения жильцов аварийного дома. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

По обращению жительницы дома по улице проезд Чапаева прокуратура провела проверку, в ходе которой установлено, что дом признан подлежащим сносу, его техническое состояние представляет угрозу жизни. Кроме того, летом 2024 года в здании произошёл пожар.

В интересах заявительницы, проживающей в аварийной квартире и являющейся инвалидом, зампрокурора направил в суд иск о сокращении срока расселения аварийного дома. Суд удовлетворил требования в полном объёме, срок переселения сокращён на пять лет.