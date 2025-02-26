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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Срок расселения жильцов дома на проезде Чапаева в Ижевске сократили на пять лет

10:01, 26 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Срок расселения жильцов дома на проезде Чапаева в Ижевске сократили на пять лет
10:01, 26 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
261
0
#Ижевск\n#аварийное жилье\n#суды
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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Ранее в здании произошёл пожар.

Ижевск. Удмуртия. По требованию инвалида в Ижевске перенесли срок расселения жильцов аварийного дома. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

По обращению жительницы дома по улице проезд Чапаева прокуратура провела проверку, в ходе которой установлено, что дом признан подлежащим сносу, его техническое состояние представляет угрозу жизни. Кроме того, летом 2024 года в здании произошёл пожар.

В интересах заявительницы, проживающей в аварийной квартире и являющейся инвалидом, зампрокурора направил в суд иск о сокращении срока расселения аварийного дома. Суд удовлетворил требования в полном объёме, срок переселения сокращён на пять лет.

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10:01, 26 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
261
0
#Ижевск\n#аварийное жилье\n#суды