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Врачи 1 РКБ Удмуртии начали проводить исследования пациентов на новом ангиографе

08:30, 29 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Врачи 1 РКБ Удмуртии начали проводить исследования пациентов на новом ангиографе
08:30, 29 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
1083
0
#1 РКБ\n#оборудование\n#врачи
Источник фото: Александр Бречалов
1083
0

С помощью него врачи смогут эффективнее лечить пациентов с патологиями сердца.

Ижевск. Удмуртия. Врачи 1 РКБ в Ижевске провели первые пять исследований с помощью новой ангиографической установки. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Установка предназначена для исследования кровеносной системы — она позволяет врачам чётко видеть проблемные участки в сосудах, артериях и полостях сердца.

«С её помощью врачи могут быстрее и точнее диагностировать и эффективнее лечить пациентов с инсультами и инфарктами, ишемической болезнью и другими патологиями сердца и сосудов», — поделился глава региона.

Напомним, ранее ангиограф появился в Глазовской межрайонной больнице. 

08:30, 29 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
1083
0
#1 РКБ\n#оборудование\n#врачи