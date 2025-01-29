Врачи 1 РКБ Удмуртии начали проводить исследования пациентов на новом ангиографе

Ижевск. Удмуртия. Врачи 1 РКБ в Ижевске провели первые пять исследований с помощью новой ангиографической установки. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Установка предназначена для исследования кровеносной системы — она позволяет врачам чётко видеть проблемные участки в сосудах, артериях и полостях сердца.

«С её помощью врачи могут быстрее и точнее диагностировать и эффективнее лечить пациентов с инсультами и инфарктами, ишемической болезнью и другими патологиями сердца и сосудов», — поделился глава региона.

Напомним, ранее ангиограф появился в Глазовской межрайонной больнице.