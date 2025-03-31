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Дерматолог рассказала, почему нужно наносить солнцезащитный крем в любую погоду

09:00, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Дерматолог рассказала, почему нужно наносить солнцезащитный крем в любую погоду
09:00, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
43
0
#Удмуртия\n#врачи\n#солнце\n#защита
Источник фото: unsplash.com (Sara Kauten)
43
0

Она уверяет, что крем нужен, даже если человек находится весь день в помещении.

Заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии СамГМУ, кандидат медицинских наук Антонина Арсеньева заявила, что SPF-крем нужно наносить на лицо в любую погоду. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на RT. 

Даже в пасмурные дни солнечные лучи могут оказывать разрушительное воздействие на кожу — провоцировать ожоги, преждевременное старение и возникновение раковых клеток. 

Антонина Арсеньева рассказала, что чем светлее кожа, тем выше у крема должен быть уровень SPF. Чтобы гулять летом по городу, можно использовать SPF 30-50, а для отдыха на море лучше купить крем не менее 50. В межсезонье или при дождливой погоде дерматолог советует наносить SPF 15-20.

«Для защиты от солнца и профилактики фотостарения этого вполне достаточно. Причем наносить крем стоит даже в том случае, если вы планируете провести день в помещении или офисе. Некоторые ошибочно полагают, что солнечные лучи не проникают через стекло, но это не так. Это же касается и туч. Даже в пасмурные дни до 80% ультрафиолетовых лучей всё еще могут проникать сквозь легкий облачный покров и достигать кожи», — заявила Антонина Арсеньева.

Дерматолог рекомендует наносить солнцезащитный крем после утренних уходовых процедур, но до нанесения декоративной косметики. 

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09:00, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
43
0
#Удмуртия\n#врачи\n#солнце\n#защита