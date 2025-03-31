Заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии СамГМУ, кандидат медицинских наук Антонина Арсеньева заявила, что SPF-крем нужно наносить на лицо в любую погоду. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на RT.

Даже в пасмурные дни солнечные лучи могут оказывать разрушительное воздействие на кожу — провоцировать ожоги, преждевременное старение и возникновение раковых клеток.

Антонина Арсеньева рассказала, что чем светлее кожа, тем выше у крема должен быть уровень SPF. Чтобы гулять летом по городу, можно использовать SPF 30-50, а для отдыха на море лучше купить крем не менее 50. В межсезонье или при дождливой погоде дерматолог советует наносить SPF 15-20.

«Для защиты от солнца и профилактики фотостарения этого вполне достаточно. Причем наносить крем стоит даже в том случае, если вы планируете провести день в помещении или офисе. Некоторые ошибочно полагают, что солнечные лучи не проникают через стекло, но это не так. Это же касается и туч. Даже в пасмурные дни до 80% ультрафиолетовых лучей всё еще могут проникать сквозь легкий облачный покров и достигать кожи», — заявила Антонина Арсеньева.

Дерматолог рекомендует наносить солнцезащитный крем после утренних уходовых процедур, но до нанесения декоративной косметики.