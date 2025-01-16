В Удмуртии за гибель в навозохранилище машиниста экскаватора осудили его начальника

Юкаменское. Удмуртия. В Юкаменском руководителя суд признал виновным в нарушении требований охраны труда, которые повлекли смерть работника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Напомним, в начале сентября 2024 года экскаватор угодил в навозохранилище, машинист утонул в зловонной жиже.

Следствие и суд установили, что обвиняемый, исполняя обязанности генерального директора организации, дал указание потерпевшему на выполнение работ, не предусмотренных трудовым договором, по погрузке навоза гусеничным экскаватором из навозохранилища.

При этом обвиняемому было известно об отсутствии у потерпевшего права на управления экскаватором. В ходе производства работ потерпевший не справился с управлением техникой, съехал с погрузочной площадки в навозохранилище, допустив опрокидывание экскаватора, в результате которого утонул сам.

В рамках расследования уголовного дела был произведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проведены необходимые экспертизы.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 6 месяцев.