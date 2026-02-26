Ижевск. Удмуртия. В правительстве Удмуртии объяснили, по каким принципам выбирались приоритетные сферы экономики, которые получат поддержку через уменьшенное налогообложение. Об этом на встрече с журналистами рассказала министр экономики республики Анна Слугина.

Напомним, 17 февраля 2026 года в Госсовете Удмуртии принял закон, который устанавливает пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для предпринимателей, работающих в приоритетных для региона сферах. К таким сферам по ОКВЭД отнесли: обрабатывающее производство, розничная торговля через интернет и по почте, информация и связь, операции с недвижимостью, а также профессиональная, научная и техническая сфера деятельности. Для этих сфер ставка УСН с объектом «доходы» составит всего 1%, а с объектом «доходы минус расходы» — 5%.

Анна Слугина отметила, что в правительстве очень скрупулёзно подошли к выбору направлений бизнеса, который получит поддержку.

«Мы исходили, в первую очередь, из приоритетов республики. Раньше, скажем, никогда не поддерживали льготными ставками предпринимателей в сфере обрабатывающего производства, которые платили УСН. Мы установили для них эти льготные ставки — то есть это первая отрасль, которую мы постарались поддержать. Потому что это то, что создаёт материальные активы, которые остаются в дальнейшем на территории республики, и генерирует доход в бюджет», — отметила министр экономики.

Также была поддержана торговля через интернет. Это предприниматели, которые выводят свою продукцию и на маркетплейсы. Отмечается, что последние три года количество удмуртских предпринимателей и производителей на маркетплейсах выросло в 20 раз.

Ещё одна сфера — деятельность в области информации и связи, к которым относятся креативные индустрии. По словам Анны Слугиной, Удмуртия очень сильна в этом направлении — рост в отрасли доходит до 150%.

«Профессиональная научно-техническая деятельность тоже для нас приоритет. Мы стремимся по поручению президента Российской Федерации стать технологически независимой страной. У нашего региона есть весь потенциал. Уверена, что мы здесь можем тоже стать лидером среди регионов России, поэтому мы это также взяли в качестве приоритетной области», — отметила Анна Слугина.

Единственной «спорной» сферой стали операции с недвижимостью — риелторские услуги. Министр экономики поделилась, почему была выбрана именно эта сфера и чем она полезна для региона в стратегическом плане.

«Операции с недвижимостью — с одной стороны, это просто риелторские компании, но почему мы на них обратили внимание? В этой отрасли очень много нелегальной занятости. Льготные ставки по УСН — один из инструментов как раз попытаться вывести сферу в белую зону <...>. Вместе с тем, эти компании являются проводниками реализации недвижимости, которая строится на территории Удмуртии <...>. То есть это делается, чтобы поддержать, в том числе, и застройщиков», — поделилась Анна Слугина.