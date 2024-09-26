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Ижевский автозавод представит выставку уникальных автомобилей под открытым небом

14:00, 26 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Ижевский автозавод представит выставку уникальных автомобилей под открытым небом
14:00, 26 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
734
0
#Ижевск\n#выставки\n#автомобили\n#Ижевский автозавод
Фото: "ЛАДА Ижевск"
734
0

Посетить её сможет любой желающий 28 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска и гостей столицы Удмуртии приглашают посетить экспозицию уникальных музейных автомобилей, которые производились и производятся на Ижевском автозаводе. Как сообщает пресс-служба предприятия, выставка под открытым небом приурочена к Дню машиностроителя

В субботу, 28 сентября, можно будет увидеть раритетные «Москвичи», редкие «Оды», ижевскую «классику», LADA Granta, LADA Vesta и, конечно, запущенный в производство в мае 2024 года LADA Largus.

Выставка будет работать на площадке у инженерного корпуса Ижевского автозавода с 10:00 до 18:00. В 12:00 и 16:00 запланированы экскурсии.

Адрес: улица Автозаводская, 5.

Вход на мероприятие свободный, без возрастных ограничений (0+).

14:00, 26 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
734
0
#Ижевск\n#выставки\n#автомобили\n#Ижевский автозавод