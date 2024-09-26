Ижевский автозавод представит выставку уникальных автомобилей под открытым небом

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска и гостей столицы Удмуртии приглашают посетить экспозицию уникальных музейных автомобилей, которые производились и производятся на Ижевском автозаводе. Как сообщает пресс-служба предприятия, выставка под открытым небом приурочена к Дню машиностроителя

В субботу, 28 сентября, можно будет увидеть раритетные «Москвичи», редкие «Оды», ижевскую «классику», LADA Granta, LADA Vesta и, конечно, запущенный в производство в мае 2024 года LADA Largus.

Выставка будет работать на площадке у инженерного корпуса Ижевского автозавода с 10:00 до 18:00. В 12:00 и 16:00 запланированы экскурсии.

Адрес: улица Автозаводская, 5.

Вход на мероприятие свободный, без возрастных ограничений (0+).