У центрального пруда в Киясово пришлось вновь ремонтировать благоустроенный тротуар

Киясово. Удмуртия. В Киясово новый тротуар переделали из-за выявленных дефектов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Во время проверки прокурор заметил, что тротуар у центрального пруда в Киясово от улицы Ломоносова до пешеходного моста покрылся трещинами, образовались ямамы.

Выяснилось, что эту территорию благоустраивали в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик выложил тротуар из плитки, но работы были выполнены некачественно.

В результате прокурор внес главе Киясовского района представление. После этого тротуар отремонтировали.