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У центрального пруда в Киясово пришлось вновь ремонтировать благоустроенный тротуар

16:30, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
У центрального пруда в Киясово пришлось вновь ремонтировать благоустроенный тротуар
16:30, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
37
0
#Киясово\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#тротуар\n#Прокуратура
Фото: ИА «Сусанин»
37
0

На нём выявили трещины и ямы.

Киясово. Удмуртия. В Киясово новый тротуар переделали из-за выявленных дефектов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Во время проверки прокурор заметил, что тротуар у центрального пруда в Киясово от улицы Ломоносова до пешеходного моста покрылся трещинами, образовались ямамы. 

Выяснилось, что эту территорию благоустраивали в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик выложил тротуар из плитки, но работы были выполнены некачественно. 

В результате прокурор внес главе Киясовского района представление. После этого тротуар отремонтировали. 

16:30, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
37
0
#Киясово\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#тротуар\n#Прокуратура