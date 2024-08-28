Жители Ижевска 3 сентября почтут память жертв теракта в Беслане

Ижевск. Удмуртия. В День солидарности в борьбе с терроризмом в Ижевске 3 сентября пройдут две акции. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Удмуртии.

Эта дата связана с трагическими событиями в Беслане, когда в начале сентября 2004 года террористы захватили одну из городских школ. С тех пор в России ежегодно 3 сентября проходят памятные мероприятия.

В Ижевске в День солидарности в борьбе с терроризмом в 11:00 на территории Дворца детского и юношеского творчества у памятника погибшим в локальных войнах проведут Всероссийскую акцию «Капля жизни» (0+). Ижевчане наберут воду из чаши в ладошки и польют растения у мемориала. А вечером в 19:00 часов у Вечного огня горожане присоединятся к акции «Свеча памяти» (0+).

Помимо этого, в Удмуртии с 1 по 30 сентября состоится «Месячник памяти и безопасности». В рамках этих мероприятий местные жители почтут память жертв террористических атак, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, которые погибли при исполнении служебного долга.

Напомним, что 2 и 3 сентября в Ижевске будут усилены меры безопасности.