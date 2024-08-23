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В Ижевске 2 и 3 сентября усилят меры безопасности

17:51, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске 2 и 3 сентября усилят меры безопасности
17:51, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
305
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#безопасность\n#проверки
Фото: ИА «Сусанин»
305
0

А перед началом учебного года в школах и детских садах Удмуртии проведут антитеррористические учения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в День знаний и День солидарности в борьбе с терроризмом усилят меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В результате 2 и 3 сентября будут усилены пропускной и внутриобъектовый режимы. Попасть в учреждения можно будет только по утвержденному списку, а на мероприятиях будут дежурить ответственные лица.

Во время праздничных мероприятий в честь Дня знаний в школах, скверах, парках и на Центральной площади города будет усилено патрулирование территории. В этом деле правоохранительным органам помогут добровольные народные дружины.

22 августа на заседании городской антитеррористической комиссии руководители управлений администрации Ижевска отметили, что в подведомственных учреждениях проведены инструктажи по действиям при угрозе теракта. Также в учреждениях готовы к работе тревожные кнопки и автоматическая пожарная сигнализация.

По данным главы и правительства Удмуртии, перед новым учебным годом 29 и 30 августа во всех школах и детских садах Удмуртии пройдут плановые и внеплановые антитеррористические учения. В них будут участвовать сотрудники МВД, Росгвардии и МЧС. 

17:51, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
305
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#безопасность\n#проверки