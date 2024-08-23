В Ижевске 2 и 3 сентября усилят меры безопасности

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в День знаний и День солидарности в борьбе с терроризмом усилят меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В результате 2 и 3 сентября будут усилены пропускной и внутриобъектовый режимы. Попасть в учреждения можно будет только по утвержденному списку, а на мероприятиях будут дежурить ответственные лица.

Во время праздничных мероприятий в честь Дня знаний в школах, скверах, парках и на Центральной площади города будет усилено патрулирование территории. В этом деле правоохранительным органам помогут добровольные народные дружины.

22 августа на заседании городской антитеррористической комиссии руководители управлений администрации Ижевска отметили, что в подведомственных учреждениях проведены инструктажи по действиям при угрозе теракта. Также в учреждениях готовы к работе тревожные кнопки и автоматическая пожарная сигнализация.

По данным главы и правительства Удмуртии, перед новым учебным годом 29 и 30 августа во всех школах и детских садах Удмуртии пройдут плановые и внеплановые антитеррористические учения. В них будут участвовать сотрудники МВД, Росгвардии и МЧС.