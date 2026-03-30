Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска заверил, что троллейбусы в городе останутся. Дмитрий Чистяков рассказал о будущем общественного транспорта в ходе прямого эфира 30 марта. Ему сообщила ведущая, что горожане переживают, что исчезнут в Ижевске троллейбусы и закроется ИПОПАТ.

«Этого точно не произойдёт, у нас нет таких планов. Есть планы освободить некоторые улицы от троллейбусного движения. Например, ул. Удмуртскую. Хотим убрать там провода, назвали проект «Чистое небо». Но это точно не планы по тому, чтобы полностью избавиться от троллейбусов», — заверил градоначальник.

Относительно автобусов ИПОПАТа он подчеркнул, что сейчас нехватка связан с нехваткой водителей. А так, по норме в Ижевске в день должны выходить на линию 200 автобусов.