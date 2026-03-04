Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Молодёжной временно прервалось движение троллейбусов №2 и №10 в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Причина — повреждение контактной сети. Движение организовано:

Маршрут №2: Администрация Индустриального района — Удмуртская — Орджоникидзе — завод «Нефтемаш» и обратно;

Маршрут №10: Посёлок Машиностроителей — Новоажимова — Карла Либкнехта — Орджоникидзе — завод «Нефтемаш».

Отмечается, что движение автобусов маршрута 2Т и троллейбусов «Пересвет» продолжается по расписанию.

UPD: движение троллейбусов по улице Молодёжной открыто в 16:34.