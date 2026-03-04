Закрыть
Троллейбусы не ходят по улице Молодёжной в Ижевске из-за повреждения контактной сети

14:51, 04 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
291
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбусы\n#движение транспорта
Источник фото: ИА «Сусанин»
Автобусы маршрута 2Т и троллейбусы «Пересвет» следуют по маршрутам.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Молодёжной временно прервалось движение троллейбусов №2 и №10 в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Причина — повреждение контактной сети. Движение организовано:

Маршрут №2: Администрация Индустриального района — Удмуртская — Орджоникидзе — завод «Нефтемаш» и обратно;

Маршрут №10: Посёлок Машиностроителей — Новоажимова — Карла Либкнехта — Орджоникидзе — завод «Нефтемаш».

Отмечается, что движение автобусов маршрута 2Т и троллейбусов «Пересвет» продолжается по расписанию.

UPD: движение троллейбусов по улице Молодёжной открыто в 16:34. 

