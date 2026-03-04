Автобусы маршрута 2Т и троллейбусы «Пересвет» следуют по маршрутам.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Молодёжной временно прервалось движение троллейбусов №2 и №10 в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Причина — повреждение контактной сети. Движение организовано:
Маршрут №2: Администрация Индустриального района — Удмуртская — Орджоникидзе — завод «Нефтемаш» и обратно;
Маршрут №10: Посёлок Машиностроителей — Новоажимова — Карла Либкнехта — Орджоникидзе — завод «Нефтемаш».
Отмечается, что движение автобусов маршрута 2Т и троллейбусов «Пересвет» продолжается по расписанию.
UPD: движение троллейбусов по улице Молодёжной открыто в 16:34.
