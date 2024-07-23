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По информации о травмировании подростка из-за упавшей качели в Ижевске начали проверку

17:40, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
По информации о травмировании подростка из-за упавшей качели в Ижевске начали проверку
17:40, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
523
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#проверка\n#Следственный комитет
Фото: скриншот видео «ЗИ - ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН | ИЖЕВСК»
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На место выехали сотрудники следственного управления СКР по Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали доследственную проверку по информации о травмированном из-за упавшей качели подростке. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. 

Напомним, что 22 июля в столице Удмуртии на детской площадке на улице Баранова, 92 упала качель. Очевидцы сообщали, что пострадали двое подростков. 

По данным СК, во время обрушения конструкции рядом находилась группа ребят, и один из них получил травму.

Следователи выехали на место для проведения осмотра. Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

17:40, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
523
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#проверка\n#Следственный комитет