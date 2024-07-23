По информации о травмировании подростка из-за упавшей качели в Ижевске начали проверку

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали доследственную проверку по информации о травмированном из-за упавшей качели подростке. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Напомним, что 22 июля в столице Удмуртии на детской площадке на улице Баранова, 92 упала качель. Очевидцы сообщали, что пострадали двое подростков.

По данным СК, во время обрушения конструкции рядом находилась группа ребят, и один из них получил травму.

Следователи выехали на место для проведения осмотра. Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.