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Во дворе дома №92 по улице Баранова в Ижевске обрушилась детская качель

17:02, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Во дворе дома №92 по улице Баранова в Ижевске обрушилась детская качель
17:02, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские площадки\n#подростки
Фото: скриншот видео «ЗИ - ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН | ИЖЕВСК»
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Очевидцы сообщали о двух пострадавших подростках.

Ижевск. Удмуртия. 23 июля в соцсетях стало распространяться видео, на котором в одном из дворов Ижевска упала массивная детская качель. Кадры были сделаны 22 июля около 20:30. 

Очевидцы сообщают, что инцидент произошёл на улице Баранова, 92. Во время падения на конструкции качались два подростка. Горожане возмутились, почему муниципалитет до сих пор ничего не предпринял. 

На это пресс-служба администрации Ижевска заявила, что демонтаж оборудования проведут 23 или 24 июля. До этого момента всё игровое оборудование уже оградили сигнальной лентой. Там также уточнили, что оборудование площадки муниципалитету от застройщика не передавалось.

17:02, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
405
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские площадки\n#подростки