Во дворе дома №92 по улице Баранова в Ижевске обрушилась детская качель

Ижевск. Удмуртия. 23 июля в соцсетях стало распространяться видео, на котором в одном из дворов Ижевска упала массивная детская качель. Кадры были сделаны 22 июля около 20:30.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошёл на улице Баранова, 92. Во время падения на конструкции качались два подростка. Горожане возмутились, почему муниципалитет до сих пор ничего не предпринял.

На это пресс-служба администрации Ижевска заявила, что демонтаж оборудования проведут 23 или 24 июля. До этого момента всё игровое оборудование уже оградили сигнальной лентой. Там также уточнили, что оборудование площадки муниципалитету от застройщика не передавалось.