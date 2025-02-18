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Три грузовика столкнулись на трассе в Алнашском районе

15:08, 18 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Три грузовика столкнулись на трассе в Алнашском районе
15:08, 18 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
90
0
#Алнашский район\n#грузовики\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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0

Одного из водителей госпитализировали с множественными травмами.

Алнаши. Удмуртия. Несколько грузовиков столкнулись в Алнашском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днём 17 февраля на 366-м км трассы Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» 50-летний водитель грузовика «Ситрак» с полуприцепом выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим грузовиком «Мерседес». После этого водитель китайского большегруза выехал на встречку, где столкнулся с КАМАЗом, выполнявшим разворот.

В результате аварии водитель грузовика «Ситрак» госпитализирован с множественными травмами.

15:08, 18 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
90
0
#Алнашский район\n#грузовики\n#ДТП